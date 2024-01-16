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        Başkan Palancıoğlu, restore edilen Nazmi Toker Okulu'nu inceledi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restore edilen Nazmi Toker Okulu'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:32
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        Başkan Palancıoğlu, restore edilen Nazmi Toker Okulu'nu inceledi
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restore edilen Nazmi Toker Okulu'nda incelemelerde bulundu.

        Palancıoğlu yazılı açıklamasında, şehir merkezine kazandırılan 6 bin metrekare büyüklüğündeki park ile çarşı bölgesine nefes aldıracaklarını belirterek, parkın içinde bulunan Nazmi Toker Okulu'nu da restore ederek kültür ve sanat merkezi yapacaklarını ifade etti.

        Projenin tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Palancıoğlu, Kayseri'ye yeni bir sanat merkezi kazandıracaklarını aktardı.

        Palancıoğlu, şehir merkezine canlılık katacak projelerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Burada çini, yağlı boya, mozaik, müzik eğitimleri gibi farklı atölye uygulamaları olacak. 1 veya 2 ay içerisinde tefrişine başlayacağımız projemizin açılışını inşallah birlikte yapacağız. Kayseri'nin şehir merkezine can katacak çeşitli projelerimiz var. Festivaller, el sanatları, antika pazarı ile ilgili farklı farklı etkinlikler yapacağız. Kayseri'ye yeni bir soluk katacağız."

        Galeri
        Galeri

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