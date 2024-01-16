Kocasinan'da parklarda çocuklar için toprak alanlar oluşturuldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bütün parklarda çocukların toprakla buluştuğu ve vakit geçirdiği alanlar yaptıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yaşam alanlarını yapılan çalışmalarla yeşil alan ağırlıklı hale getirdiklerini, parkların güzelleşmesi ve işlevselleşmesi için farklı konseptler uyguladıklarını belirtti.

Toprağın insana enerji verdiğini, insanın özünde olan toprakla bağını koparmaması gerektiğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Parklarımızda çocukların toprakla buluştuğu ve vakit geçirdiği mekanlar yapıyoruz. Yürüyüş yollarında ise tartan zeminler yerine uzmanların önerdiği iklim ve insan sağlığı açısından daha sağlıklı olan kiremit irmiği kullanıyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Kocasinan'ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarını bu yıl artırarak devam ettireceğiz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla Kocasinan'a yeni bir soluk kattık. 7'den 70'e herkesin belediye başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz."