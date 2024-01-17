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        Kayseri'de firari 15 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:59
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        Kayseri'de firari 15 hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 33 ekip ve 85 personelle operasyon düzenledi.

        Yakalanan 15 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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