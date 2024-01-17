Kayseri'de firari 15 hükümlü yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 33 ekip ve 85 personelle operasyon düzenledi.

Yakalanan 15 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.