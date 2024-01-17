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        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan transfer yasağı açıklaması:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, kulüplerinin süresiz transfer yasağı bulunmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:14 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:14
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        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan transfer yasağı açıklaması:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, kulüplerinin süresiz transfer yasağı bulunmadığını bildirdi.

        Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kulübün transfer yasağı aldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        Süresiz transfer yasaklarının bulunmadığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

        "Son birkaç gündür kulübümüzün adı anılarak yapılan kasıtlı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bilmelerine rağmen kaynak gösterilmeden sırf itibarsızlaştırma adına yaptırılan haberlerin takipçisi olacağımızı ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isterim. Süresiz transfer yasağımız yok. Geçmişten kalan 5 dosya ödemesi yapıldığı takdirde yeni transferlerimizin tescili yapılabilir durumda."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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