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        Kayseri'de tramvayda ücretsiz internet hizmeti 208 bin kez kullanıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin tramvaylarda uyguladığı ücretsiz internet hizmetine 208 bin 369 kez erişim sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:56
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        Kayseri'de tramvayda ücretsiz internet hizmeti 208 bin kez kullanıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin tramvaylarda uyguladığı ücretsiz internet hizmetine 208 bin 369 kez erişim sağlandığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin önemli noktalarına alternatif ve konforlu ulaşım imkanı sağlayan tramvay hatlarında vatandaşa ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, "4,5 ay gibi kısa süre önce başlattığımız ücretsiz internet dönemi sadece öğrenciler, değil aynı zamanda diğer yolcuların günlük yaşamlarını kolaylaştırmış durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç liderliğinde vatandaşlarımızın beklentilerine daha hızlı yanıt verebilmek adına sürekli iyileştirme ve yenilikler üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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