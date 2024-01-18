Kayseri Şeker, 46 araçla filosunu güçlendirdi

Kayseri Şeker sahip olduğu 3 farikada kullanılmak üzere filosuna 46 araç ekledi.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, satın alınan 46 aracın anahtar teslimi için Kayseri Şeker işletme binası önünde tören düzenlendi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilere en iyi hizmeti sunabilmek için geniş coğrafyada hizmet verdiklerini belirtti.

Araç filolarına 46 yeni araç kattıklarını aktaran Akay, "Çiftçimize en iyi hizmeti sunabilmek için bu kadar geniş bir coğrafyada ziraat teşkilatından diğer birimlere varıncaya kadar pek çok çalışanımızın faydalanacağı, kullanacağı hizmet araçları işimizi daha etkili, daha başarılı bir şekilde yürütebilmek için tercih edildi. Ekonomide büyük dalgalanmaların yaşandığı zor zamanlarda, Kayseri Şeker'in 46 hizmet aracını yeniliyor olması, Kayseri Şeker'in gücünün ve büyüklüğünün bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ford Otosan Türkiye Filo Lideri Murat Kılınç da mutlu ve gurur dolu bir gün yaşadıklarını belirterek, Kayseri Şeker yönetimine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından firma yetkililerince araçlar teslim edildi.