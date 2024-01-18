Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        M.S'nin kullandığı 58 ABS 111 plakalı otomobil, Gülyurt Mahallesi İstiklal Alt Geçidi'nde D.S. yönetimindeki 41 GA 691 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile S.A, sağlık ekiplerince Numune Hastanesine kaldırıldı.

        S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, ilçeye yapılan yatırımları değer...
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, ilçeye yapılan yatırımları değer...
        Erciyes'teki otellerde yarıyıl rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı
        Erciyes'teki otellerde yarıyıl rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı
        Talas'taki Çanakkale Müzesi'ni bir haftada 2 bin 294 kişi ziyaret etti
        Talas'taki Çanakkale Müzesi'ni bir haftada 2 bin 294 kişi ziyaret etti
        Eşini yaraladığı kül tablası silah sayıldı, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı
        Eşini yaraladığı kül tablası silah sayıldı, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı
        Kayseri'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri Şeker, 46 araçla filosunu güçlendirdi
        Kayseri Şeker, 46 araçla filosunu güçlendirdi