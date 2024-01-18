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        Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak elenen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 18:07 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:07
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        Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak elenen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, üzgün olduklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uçar, tüm maçlara aynı ciddiyetle ve kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Çoğunlukla altyapı içerikli oyuncularımızdan kurulu kadromuz. Çok iyi başladığımız maç. Öne geçtik. Bana göre penaltı olmayan bir pozisyonda penaltıdan yediğimiz golle maç beraber geldi." diye konuştu.

        İkinci yarıda da pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

        "90+4'te saçma bir geçişten yediğimiz golle kaybettik. Çok bir şey söylemeyeceğim. Çocuklar emek verdiler ama olmadı. Üzerimizde kara bulutlar var. Ben de kendi adıma açıklayamıyorum. Cevabını kendim bulmakta zorlanıyorum. Üzüntümün en büyük kaynağı da gerçekten bu takıma çok gönül veren insan var. Bugün gencecik çocuklar destekliyordu. Umarım bir an önce toparlanıp pazartesi günü bizim için hayati önemli olan İstanbulspor maçıyla ligde tekrar iyi bir konuma gelmek için mücadele ederiz. Rakibimiz Gençlerbirliği'ni, Sinan hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Bundan sonraki turlarda da başarılar diliyorum."

        - Gençlerbirliği cephesi

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, kupada son 16 turuna kaldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

        Genç oyunculardan kurulu bir kadroyla maça çıktıklarını aktaran Kaloğlu, "Çocuklar için ne desem az. Gerçekten bugün çok iyi mücadele ettiler. Genç ağırlıklı bir kadroyla oynadık. Kadroda 16 yaşındaki oyuncularımız da vardı. İyi bir mücadele yaptılar. Maçın bazı bölümlerinde çok güzel geçişler yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

        Final paslarını iyi yapamadıkları için maçı daha erken koparma fırsatını değerlendiremediklerini belirten Kaloğlu, şöyle konuştu:

        "Maçı daha önce de koparabilirdik ama güçlü bir takıma karşı oynadık. Süper Lig'in iyi takımlarından birine karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı da kutluyorum. Gerçekten muhteşem bir maç oldu. Bir zafer oldu. Artık son 16'dayız. Devam edeceğiz. Doğru zamanda doğru yerde çocukları oynatmaya gayret ediyorum. Çünkü biz çocukları kazanırken, çocukları kaybetmememiz lazım. Bunun için de doğru zaman ve doğru alan olması lazım. Bugün şans verdiğim genç oyuncularımın performansı beni çok mutlu etti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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