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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi

        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikke ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:02
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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi
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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikke ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin 13. yüzyıla ait tarihi eserleri 1 milyon dolara satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yaklaşık 48 saatlik takibin ardından şüphelinin kullandığı araç, Kayseri-Ankara kara yolunda durduruldu.

        Araçtaki aramada 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikke bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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