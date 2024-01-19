Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara çorba ve simit ikramında bulundu Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sabah namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek, çorba ve simit ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sabah namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek, çorba ve simit ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Büyükkılıç, sabah namazında Camii Kebir'e gitti.

Büyükkılıç, namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara çorba ve simit ikramında bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.