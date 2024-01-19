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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar öğrencilere karne dağıttı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:37
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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar öğrencilere karne dağıttı
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı.

        Beyazşehir Mahallesi'ndeki Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Çolakbayrakdar, öğrencilere Kayserispor'un forması ile çeşitli oyuncaklar hediye etti.

        Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

        Eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, "Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hizmetlerimizi üç ana konu başlığı altında topladık. Birincisi okullarımızın hijyenik temizliğidir. İkincisi ise okullarımızda güvenlik noktasında yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Son olarak ise çocuklarımızın spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yapıyoruz." diye konuştu.

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        Galeri

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