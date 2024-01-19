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        Başkan Büyükkılıç, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:47 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:26
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        Başkan Büyükkılıç, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Büyükkılıç, ziyarette bulunduğu AK Parti İl Başkanlığı önünde meşalelerle karşılandı.

        Ziyarette konuşan Büyükkılıç, parti ayrımı gözetmeden 16 ilçe belediyesi ile el ele, gönül gönüle hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

        AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve partililer, Büyükkılıç'ı tebrik etti.

        Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, buradan MHP İl Başkanlığına geçti.

        Ziyarette konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Cumhur İttifakı ile güzel işler yaptıklarını, yüzde 100 başarıya eriştiklerini ifade etti.

        Kayseri'deki bütün belediyeleri yeniden kazanacaklarına yürekten inandığını kaydeden Ersoy, "İnşallah 17’de 17 yapacağız. Kapı kapı, cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle gezeceğiz." ifadelerini kullandı.

        MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ise Büyükkılıç'a adaylığın hayırlı olmasını dileyerek, "17 aday da bizim adayımızdır. Hiçbirinin ayrımı yoktur. İnşallah bu süreçten sonra gece gündüz demeden çalmadık kapı, girmedik ev bırakmayacağız. Hep beraber çalışıp, yan yana, kol kola başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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