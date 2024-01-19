Yeniden aday olan Büyükkılıç, meşaleler ve karanfillerle karşılandı Büyükşehir Belediyesi personeli, yeniden aday olan Başkan Memduh Büyükkılıç için tören düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi personeli, yeniden aday olan Başkan Memduh Büyükkılıç için tören düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye gelen Büyükkılıç, çalışanlar tarafından meşaleler ve karanfillerle karşılandı.

Mehter takımının da yer aldığı karşılamada konuşan Büyükkılıç, kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Belediye personeline seslenen Büyükkılıç, "Bugün Kayseri belediyeciliğinden bahsediliyor ise bunları sağlayan belediyelerimizin hem merkezinde hem taşrasında el ele her kademedeki mesai arkadaşlarım, sizlere minnet duyuyorum. Siz bizim yüz akımızsınız, sizleri çok seviyorum. Bir ağabeyiniz olarak başkandan öte bir büyüğünüz olarak bağrıma basıyorum. Ailelerinizle, yavrularınızla, şirketlerimizle el ele vererek inşallah hep beraber bir olacağız diyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, daha sonra başkanlık makamında tebrikleri kabul etti.

Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.