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        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 18:52 Güncelleme: 19.01.2024 - 18:57
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        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 6210. Sokak'ta E.G. ile O.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.G, tabanca ile O.U'ya ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan O.U. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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