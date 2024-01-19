Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 6210. Sokak'ta E.G. ile O.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.G, tabanca ile O.U'ya ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan O.U. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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