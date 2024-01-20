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        Erciyes'te yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:04
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        Erciyes'te yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

        Okulların ara tatile girmesini fırsat bilen tatilciler ve öğrenciler, Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti. Kayak ve kızak pistleri kayakseverlerin akınına uğrarken, gondol tipi teleferik hattının önünde uzun kuyruklar oluştu.

        Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, kayak merkezindeki işletmelerin dört gözle tatili beklediğini belirtti.

        Kayak merkezindeki pistlerin bazılarının 2023 yılı aralık ayında açıldığını anımsatan Akşehirlioğlu, "Şu an kayak merkezinde 4 giriş noktasındaki tüm pistler açık. Ara tatile cıvıl cıvıl başladık. Tüm doğaseverleri Erciyes'e bekliyoruz." dedi.

        Yarıyıl tatili için Mersin'den gelen Oğuzhan Bolat ise her yıl kayak yapmak için Erciyes'i tercih ettiğini söyledi.

        Genelde günübirlik geldiğini aktaran Bolat, "Bu sefer tercihimizi konaklamadan yana yaptık. Burada kar çok güzel, kayak yapmak çok zevkli." diye konuştu.

        Eskişehir'den gelen Arzu Kırbaç ise önceki yıllara oranla daha az kar olduğunu buna rağmen tüm pistleri kalabalık bulduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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