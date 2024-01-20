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        Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kayseri'de 3 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan ve kente ruhsatsız silah sokmaya çalışanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:48
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        Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de 3 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan ve kente ruhsatsız silah sokmaya çalışanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kentte farklı tarihlerde 3 iş yerini kurşunladıkları ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları öne sürülen M.C, S.Y. ve V.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerle birlikte ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirildi. M.C'nin silahlı tehdit suçundan 2 yıl 18 ay, S.Y'nin ise uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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