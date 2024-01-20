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        Kayseri'de teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği öne sürülen zabıt katibi tutuklandı

        Kayseri'de bir mahkeme kalemine verilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zabıt katibi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:23 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:23
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        Kayseri'de teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği öne sürülen zabıt katibi tutuklandı
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        Kayseri'de bir mahkeme kalemine verilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zabıt katibi cezaevine gönderildi.

        Kayseri Barosundan bir avukatın şikayeti üzerine, Kayseri Adliyesinde görevli zabıt katibi A.T. hakkında, mahkeme kalemine verilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        Mahkeme kaleminde yapılan ilk incelemede yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zabıt katibi, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheli A.T'nin ifadesinde, borçları nedeniyle bunu yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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