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        Atlara "beş yıldızlı" otel hizmeti

        MURAT ASİL - Kayseri'de bu yıl faaliyete geçen tesiste, atlara konforlu bir konaklama imkanı sağlanıyor, hayvan sahiplerinin de gözü arkada kalmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:51
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        Atlara "beş yıldızlı" otel hizmeti
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        MURAT ASİL - Kayseri'de bu yıl faaliyete geçen tesiste, atlara konforlu bir konaklama imkanı sağlanıyor, hayvan sahiplerinin de gözü arkada kalmıyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'ye bağlı Geleneksel Sporlar ve Binicilik Okçuluk Tesisi bünyesinde atlara pansiyon hizmeti veren işletme, 12 ay boyunca konaklama imkanı sağlanıyor.

        Toplama 36 odadan oluşan pansiyonda atların günlük bakımından sağlık kontrolüne, beslenmelerinden tımarına her türlü ihtiyaçları gideriliyor.

        Kameralarla 7/24 güvenliği sağlanan merkeze hayvanlarını emanet eden at sahipleri, istedikleri zaman ziyarette bulunabiliyor, ayda iki kere de at binebiliyor.

        Tesis sorumlusu Murat Hançer, AA muhabirine, Geleneksel Sporlar ve Binicilik Okçuluk Tesisi'nin 2021 yılı eylül ayında faaliyete başladığını, birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Tesisin, fiziksel imkanları bakımından Türkiye'de sayılı merkezlerden olduğunu belirten Hançer, "Tesisimiz bugüne kadar Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası gibi önemli turnuvalara ev sahipliği yaptı. 44 bin 500 metrekarelik alana sahip tesiste atseverler için yeni başladığımız bir hizmet ise at pansiyon hizmeti." dedi.

        Tesislerinin, atların konakladığı odaların genişliği, profesyonel hizmetiyle ön plana çıktığını vurgulayan Hançer, şunları kaydetti:

        "At pansiyon hizmetinde atın günlük bakımı, temizliği, tımarı ve beslenmesi yapılıyor. Bununla beraber seyisler atların günlük kontrolünü yaparak atın burada rahat bir şekilde bakılmasını sağlamakta. Odalar kamera sistemiyle kayıt altına alınıyor. At sahiplerinin bizi tercih etme sebebi atları konaklattırdığımız odaların geniş olması ve kullanılan yemlerin kalitesi. Şimdilik farklı ırklardan 5 pansiyon atımız var. Toplam 36 odamız bulunmakta ve yılın 12 ayı pansiyon hizmeti devam ediyor."

        At sahiplerinin hassasiyetlerini bildiklerini belirten Hançer, pansiyon hizmeti verilen kişilere istediği zaman gün içerisinde gelip atlarını görebilme imkanı sağladıklarını ifade etti.

        Pansiyondan faydalanan at sahiplerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Hançer, şunları söyledi:

        "At sahipleri, buraya geldiklerinde atlarına düzenli olarak bakıldığını, beslendiğini gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar. Pansiyon hizmetimiz aylık 4 bin 500 lira. Bu ücretin içerisinde atın günlük bakımı, sabah ve akşam olmak üzere günlük beslenmesi aynı zamanda da kaldığı yerin temizlenmesi var. Ayrıca kaldığı oda ayda bir kere hijyen anlamında dezenfekte ediliyor ve hastalıklardan korunuyor. At sahiplerine buradaki manejimizde ayda iki defa atlarına binme imkanı da sağlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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