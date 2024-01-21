Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'le Kocasinan ilçesinde esnaf ziyaret yaparak bereketli kazançlar diledi.
Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bir öğrenciye karne hediyesi olarak saat verdi.
- Yarı yıl tatilinde çocuklara kayak dersi verilecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehirdeki spor kuruluşlarından Spor AŞ kayak okulu yarı yıl tatili dönemi kurs kayıtlarını başlattı.
7-15 yaş aralığındaki çocukların faydalanacağı kursta, daha çok çocuğun kayak ve snowboard eğitiminden faydalanabilmesi için yetişkin kurslarına 20 Ocak - 4 Şubat arasında hizmet verilmeyecek.
- Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu
Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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