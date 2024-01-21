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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:05
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'le Kocasinan ilçesinde esnaf ziyaret yaparak bereketli kazançlar diledi.

        Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bir öğrenciye karne hediyesi olarak saat verdi.

        - Yarı yıl tatilinde çocuklara kayak dersi verilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehirdeki spor kuruluşlarından Spor AŞ kayak okulu yarı yıl tatili dönemi kurs kayıtlarını başlattı.

        7-15 yaş aralığındaki çocukların faydalanacağı kursta, daha çok çocuğun kayak ve snowboard eğitiminden faydalanabilmesi için yetişkin kurslarına 20 Ocak - 4 Şubat arasında hizmet verilmeyecek.

        - Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu

        Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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