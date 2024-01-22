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        Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ'nin düzenlediği spor etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:34
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        Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ'nin düzenlediği spor etkinliğine katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliği ziyaret etti.

        Büyükkılıç, Spor AŞ'nin çocuklara keyifli anlar yaşattığını belirterek, "Cumhuriyet Mahallemizin güzel insanlarına, sevgili yavrularımıza sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. Yavrularımız sömestir tatiline girdi, onlara keyifli bir ortam oluşturmak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Spor AŞ birimi mutlu tabloyu oluşturmaya çalışıyor. Özellikle ekibimize teşekkür ediyoruz, alınlarından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, sahneye davet ettiği çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

        Galeri
        Galeri

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