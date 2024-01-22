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        Engelli Osman Buz ile Rus uyruklu eşi 14 aydır bütün zorlukları birlikte aşıyor

        RAMAZAN KAYA - Kayseri'de yaşayan bedensel engelli Osman Buz, sosyal medyadan tanıştığı ve Müslüman olarak "Meryem" ismini alan Rus uyruklu eşi ile hayatın yükünü birlikte omuzluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:29
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        Engelli Osman Buz ile Rus uyruklu eşi 14 aydır bütün zorlukları birlikte aşıyor
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        RAMAZAN KAYA - Kayseri'de yaşayan bedensel engelli Osman Buz, sosyal medyadan tanıştığı ve Müslüman olarak "Meryem" ismini alan Rus uyruklu eşi ile hayatın yükünü birlikte omuzluyor.

        Doğuştan beyin zedelenmesi dolayısıyla yürüyemeyen 47 yaşındaki Buz, 1,5 yıl önce sosyal medyadan tanıştığı 51 yaşındaki Marina Teplykh ile sohbet etmeye başladı.

        Telefonda dil çevirisi yapan uygulama aracılığı ile konuştuğu Rusya'nın Kaliningrad kenti kırsalında yaşayan Teplykh'e evlenme teklifinde bulunan Buz, Teplykh'i Kayseri'ye davet etti.

        Teplykh, önceki eşinden olan 3 çocuğu ile kardeşlerinin, "O engelli, ona bakıcılık mı yapacaksın?" diyerek karşı çıkmasına rağmen 14 ay önce evlenerek yerleştiği Kayseri'de eşi ile mutlu bir yaşam sürüyor.

        Okunan ezandan etkilenerek Müslüman olan ve "Meryem" ismini alan Rus gelin, Kur'an kursuna da gidiyor.

        Osman Buz, AA muhabirine, beyincik yetersizliği nedeniyle doğuştan engelli olduğunu, denge problemi yaşadığını, birçok doktora gittiğini ancak rahatsızlığının çaresini bulamadığını söyledi.

        Hayatı bu haliyle kabul ettiğini belirten Buz, "Böyle tadını çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Hayatta ben aslında engel tanımıyorum. Yani engelli diye bir şey yok. Kalp olduktan sonra, sevgi olduktan sonra engel diye bir şey yok bence." dedi.

        - Duyduğu ezandan etkilenip Müslüman oldu

        Buz, internetten tanıştığı eşine 4 ay sonra evlenme teklifinde bulunduğunu, kendisinin de "Ben Kayseri'ye geleyim, birbirimizi görelim, ondan sonra karar verelim." dediğini aktardı.

        Daveti üzerine Teplykh'in Kayseri'ye geldiğini anlatan Buz, şunları kaydetti:

        "Beni görünce beğendiğini söyledi. Birlikte biraz vakit geçirdik. Sonra evlenmeye karar verdik. Eşim bir sabah ezanı duyunca bundan etkilenip, 'Ben Müslüman olacağım.' dedi. Çok mutlu oldum ve Müslüman oldu. Evlenme sürecinde ailem biraz karşı çıktı. Eşimin yabancı olmasından dolayı tedirgin oldular. Onun engeli yok, ben engelliyim, burada bir art niyet aradılar. Sonra onlar da kabullendi. Şu anda onlar da eşimi çok seviyor. Eşimle mutlu bir hayat yaşıyoruz. Evlilik sürecinde yakınlarımın çok yardımı oldu. Sağ olsunlar, desteklerini üzerimizden çekmediler. Bir yola çıktık, mutluyuz. İlk birkaç ay iletişim kurmada çok zorlandık ama sonradan birbirimize baktık mı ne demek istediğimizi anlıyoruz. Telefonda çeviri programı var, içinden çıkamadığımız olayları onun aracılığı ile çözüyoruz."

        Engelli maaşı ve devletin eşine verdiği bakıcı ücretiyle geçindiklerini belirten Buz, "Çok bir şey yok ama her şey de para değil. Ucu ucuna yetiştiriyoruz. Evim kira ama yetiyor. Allah yardım ediyor. Biz mutluyuz." diye konuştu.

        - "Mutlu bir evliliğim var"

        Eşinin engelli olması nedeniyle ailesinin başta karşı çıkmasına rağmen kalbinin sesini dinleyerek evlenme teklifini kabul ettiğini belirten Teplykh, "Engelli olması benim için önemli değildi. Onun kalbinin güzelliğini sevdim. Yaklaşık 14 aydır evliyiz. Mutlu bir evliliğim var. Başta biraz zorlandım ama şimdi her şeye alıştım. Bu süreçte duyduğum ezandan etkilenip Müslüman olmaya karar verdim ve Kur'an kursuna başladım." diye konuştu.

        Çocukları ile kardeşlerinin zamanla evliliklerini kabullendiğini, Buz'u tanıdıkça sevdikleri için ara ara misafirliğe geldiklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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