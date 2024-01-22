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        Kayseri'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:19
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        Kayseri'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen ve yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

        Bir binanın bodrum katına düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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