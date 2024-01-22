Kayseri'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen ve yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

Bir binanın bodrum katına düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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