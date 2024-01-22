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        Başkan Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezini ziyaret

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:50
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        Başkan Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezini ziyaret
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Oruçreis Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Vatandaşların talepleri konusunda ilgili birimlere talimat verdiğini belirten Büyükkılıç, "Tabi ki yaptığımız ziyaretlerde amacımız vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek ve çözümler üretmek. Burada da doktorlarımızın bizlere söylediği eczane ihtiyacını karşılamak üzere ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatlarımızı ilettik." ifadelerini kullandı.

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