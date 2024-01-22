Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor-İstanbulspor maçının ardından

        Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 22:40 Güncelleme: 22.01.2024 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor-İstanbulspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Sahalarında İstanbulspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Açıkalın, maçı kazanmayı çok istediklerini ama olmadığını belirtti.

        Takım olarak çalışıp önlerindeki diğer maçlara odaklanacaklarını vurgulayan Açıkalın, şunları kaydetti:

        "Mağlubiyet tabii ki kötü bir şey. Bu maçı almayı çok istemiştik. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz ama bizim de tanımlayamayacağımız bazı maç sırasında bazı olaylar oluyor. Gerçekten bir performans düşüklüğümüz var. Bu bir motivasyon oyunu. Takım halinde oynanan bir oyun. Bu tür sonuçlar almayı tabii ki istemiyoruz. Teknik heyetimiz de çok özverili çalışıyor. Bunu çıkış maçı olarak değerlendiriyorduk ama olmadı. Daha önümüzde maçlar var. Futbolda her şey var. Hiç tahmin ettiğimiz sonuçları hiç tahmin etmediğimiz takımlar alabiliyor. O yüzden çalışmaktan başka çaremiz yok. Çalışacağız, önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Biz bu puanları da bu takımla aldık. Kötü sonuçlar herkesin moraliniz bozuyor. Böyle olmasını istemezdik. Artık önümüze bakacağız. İstanbulspor'u tebrik ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        8 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu
        8 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor

        Benzer Haberler

        Kayserispor - İstanbulspor: 0-1
        Kayserispor - İstanbulspor: 0-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Emlak Konut: 89-80
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Emlak Konut: 89-80
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Başkan Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezini ziyaret
        Başkan Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezini ziyaret