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        Kayserispor-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 1-0 yenen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 23:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 23:03
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        Kayserispor-İstanbulspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 1-0 yenen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, İstanbulspor'un bu zamana kadar bir çok maçta hak ettiği sonucu alamayan bir takım görüntüsü sergilediğini belirtti.

        Kayserispor'un bulunduğu durumunun farkında olarak buraya geldiklerini anlatan Korkmaz, "Hakan Yakın hocama, sevgili arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle fiziksel olarak çok iyi bir takım yapmış. Biz de bir bazı ufak dokunuşlarla bugünkü galibiyeti aldık. Kayserispor'un içinde bulunduğu durum, yani 6 haftalık serüvenin aslında bize mental bir strateji oluşturma şansı verdi. Yani maçı sıfır sıfır taşıyabildiğimiz her dakika daha fazla kaosa döneceğini Kayserispor adına öngörmüştük. Ve düşündüğümüz gibi oldu." dedi.

        Gole yakın tarafın maç boyunca İstanbulspor olduğunu dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Gol beklentisi oranlarına baktığımız zaman zaten daha çok alan bulan daha çok gole yakın olan takım bizdik. Çok garip goller kaçırdık. Şükür biz kazandık. Şimdi burada içinde bulunduğumuz durum belli burada hayal satmamıza gerek yok. İstanbulspor kurulduğu günden bu yana sahaya nerede olursa olsun kazanmak için çıkan olumlu futbol üretmek için çıkan bir takım. Her zaman pozitif futbol üreten bir takım. Futbol üreten bir takım. Oyuncu üreten bir kulüp, bir camia."

        - Kayserispor cephesi

        Kayserispor yardımcı antrenörü Fevzi Korkmaz da, kazanmayı çok istedikleri bir karşılamadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Bu karşılaşmaya 5 maçlık mağlubiyet sürecini kırmak için çıktıklarını ama bundan başarılı olamadıklarını belirten Korkmaz, "Elimizden gelen gayreti gösterdik ama olmadı. Uzatmaların son bölümünde yediğimiz bir gol ile mağlup olduk. Zor bir süreçten geçiyoruz. Çok üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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