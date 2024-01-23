Kayakseverler yarıyıl tatilinde Erciyes'e akın etti

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes, yarıyıl tatilinin ilk hafta sonunda 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Uluslararası standartlarda pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, otelleri ve doğa manzaralarıyla kayakseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, yarıyıl tatilinin ilk hafta sonunu dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

Yarıyıl tatillerinin kayak merkezleri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Akşehirlioğlu, "Dört giriş noktamızdaki bütün pistlerimiz açık. Güzel bir yarıyıl dönemi geçiriyoruz. Tüm doğaseverleri, kayakseverleri, kış turizmi tutkunlarını Erciyes'e bekliyoruz. Yarıyıl tatilinin ilk günü olan cumartesi 45 bin misafir ağırladık. Pazar günüyle ziyaretçi sayısı 100 bini aştı. Erciyes'e gerçekten ilgi çok iyi." dedi.

Akşehirlioğlu, Erciyes'in Türkiye'deki parlayan bir yıldız olduğunu ve uluslararası platformlarda her geçen gün adından daha fazla söz ettirdiğini belirtti.

- "Türkiye'nin en uygun kayak merkezi"

Erciyes'in tercih edilmesinde birçok neden olduğunun altını çizen Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Erciyes'e ulaşım çok kolay, İstanbul'dan 1 saatlik uçuşla Kayseri'ye gelinebiliyor. Havalimanından da otoban kalitesindeki yollarla yaklaşık 20-25 dakikada kayak merkezine ulaşılabiliyor. Kayak yapanlar farklı pistleri kullanmak istiyorlar. Erciyes'te de 4 farklı kapıda birbirine bağlı onlarca pist var. Burada yeni başlayanlar da profesyoneller de kayabiliyorlar. Herkese hitap eden pistler mevcut. Dağ otellerine nispeten daha ucuz olan şehir otellerinden kayak merkezine ulaşımın kolay olması da buranın tercih nedenlerinden biri haline geldi. Ayrıca burada fiyatlar uygun. Şu anda Türkiye'nin en uygun kayak merkezi."

Son günlerde Erciyes'te kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğunu aktaran Akşehirlioğlu, kar kalınlığının 140 santimetreye kadar ulaştığını dile getirdi.

Kayak merkezindeki yoğunluğun önemli bir bölümünü yabancı misafirlerin oluşturduğuna dikkati çeken Akşehirlioğlu, "Kayak merkezimize yurt dışından da misafirlerimiz geliyor. Anadolu'nun merkezinde bulunuyoruz. Birçok şehre yakınız. Bu yüzden çok farklı illerden misafir ağırlıyoruz. Otellerimiz yüzde 80 doluluk oranında. Otellerdeki misafirlerin yüzde 40'ını yabancılar oluşturuyor." diye konuştu.