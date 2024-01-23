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        Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etap kapsamında yapılan 618 konutun inşaat çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:28
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        Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesini inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etap kapsamında yapılan 618 konutun inşaat çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl aralık ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleştirilen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etap kapsamında 618 konutun inşası devam ediyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Büyükkılıç'a, Elcuman'ın yanı sra, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.

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