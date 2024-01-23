Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) İhtisas Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) İhtisas Merkezi'ni ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK'i ziyaret eden Büyükkılıç, kursiyerlerle bir araya geldi.

        Sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet eden ve taleplerini dinleyen Büyükkılıç, öğrencilerin akıllı tahta talebine de olumlu yanıt verdi.

        Büyükılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Erciyes Kayak Merkezi, İngiliz medyasında yer aldı
        Erciyes Kayak Merkezi, İngiliz medyasında yer aldı
        Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesini inceledi
        Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesini inceledi
        Kayserispor galibiyete hasret kaldı
        Kayserispor galibiyete hasret kaldı
        Kayakseverler yarıyıl tatilinde Erciyes'e akın etti
        Kayakseverler yarıyıl tatilinde Erciyes'e akın etti
        Viyadükte ölü bulunan tıp öğrencisi Enes'in soruşturmasında takipsizlik
        Viyadükte ölü bulunan tıp öğrencisi Enes'in soruşturmasında takipsizlik