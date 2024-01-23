Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde 4 ay süren teknik takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 21 kilo 146 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 sentetik hap, 14 tabanca, 59 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da baltalı vahşet!
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Kavgayı ayırmaya çalışırken atılan beton parçasıyla öldü!
        Kavgayı ayırmaya çalışırken atılan beton parçasıyla öldü!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni ziyaret etti
        Erciyes Kayak Merkezi, İngiliz medyasında yer aldı
        Erciyes Kayak Merkezi, İngiliz medyasında yer aldı
        Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesini inceledi
        Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesini inceledi
        Kayserispor galibiyete hasret kaldı
        Kayserispor galibiyete hasret kaldı
        Kayakseverler yarıyıl tatilinde Erciyes'e akın etti
        Kayakseverler yarıyıl tatilinde Erciyes'e akın etti