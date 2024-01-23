Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde 4 ay süren teknik takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 21 kilo 146 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 sentetik hap, 14 tabanca, 59 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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