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        Büyükşehir Belediyesi geçen yıl içme suyu için 324 milyon yatırım yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında içme suyu için 324 milyon 943 bin 857 lira yatırım gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:33
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        Büyükşehir Belediyesi geçen yıl içme suyu için 324 milyon yatırım yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında içme suyu için 324 milyon 943 bin 857 lira yatırım gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce kent genelinde içme suyu temini için 2023 yılında da önemli projelere imza atıldı.

        Bu kapsamda Kayseri genelinde daha sağlıklı ve yeterli miktarda içme suyu temini için 420 bin 162 metre uzunluğunda 324 milyon 943 bin 857 liralık içme suyu şebeke hattı yatırımı gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak yatırımların kent genelinde hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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