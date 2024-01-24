Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de geri manevra yapan tırla duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, babasının fabrikaya ürün indirmek için geri manevra yaptığı tır ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 18:26 Güncelleme: 24.01.2024 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de geri manevra yapan tırla duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, babasının fabrikaya ürün indirmek için geri manevra yaptığı tır ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, M.T, Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde'de bir iş yerine ürün indirmek için geri manevra yapan ve babası D.T'nin kullandığı 01 DT 150 plakalı tır ile duvar arasına sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Baba D.T. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yasa dışı bahis oynayanlara operasyon; 27 gözaltı
        Kayseri'de yasa dışı bahis oynayanlara operasyon; 27 gözaltı
        Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı yakalandı
        Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı yakalandı
        Tartıştığı esnaf komşusunu bacağından vurdu
        Tartıştığı esnaf komşusunu bacağından vurdu
        Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda çocuklar için etkinlik...
        Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda çocuklar için etkinlik...
        Kayseri'de korunma ve bakım altındaki çocukların hazırladığı resimler sergi...
        Kayseri'de korunma ve bakım altındaki çocukların hazırladığı resimler sergi...
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı