Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de acil iniş yapan uçağın pilotları olası kazayı önledi

        Kayseri'de eğitim için kalkan ve teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın pilotları olası kazayı önledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de acil iniş yapan uçağın pilotları olası kazayı önledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de eğitim için kalkan ve teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın pilotları olası kazayı önledi.

        Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağı, teknik arıza nedeniyle bir süre şehir merkezinde alçak irtifa uçuşu yaptı.

        Uçağın, Fevzioğlu Mahallesi'nde akan trafiğin üstünden ve binalara yakın mesafeden uçması kısa süreli paniğe neden oldu.

        Alçak irtifada bir süre mesafe kateden uçak, pilotların dikkati sayesinde pist dışında güvenli bir bölgeye acil iniş yaptı.

        Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.

        - Görüntüyü çeken pazarcı konuştu

        Uçağın alçak irtifa uçuşunun görüntüsünü çeken pazar esnafı Muhammed Aytekin, AA muhabirine, "Korkulu bir andı, daha önce yaşamadığımız bir olaydı, halen olayın şaşkınlığı içerisindeyiz. Arabayla halden gidiyorduk, Argıncık istikametinde üstümüze askeri uçak geliyordu. 'Abi üstümüze geliyor, acil sağa çek inelim' dedim. Hemen kameramı da açtım. O esnada herkes şok oldu." dedi.

        Aytekin, yakıtının kokusunu hissettikleri uçağın yolun ortasındaki aydınlatma direklerinin üzerinden geçtiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!

        Benzer Haberler

        CMK ücret tarifesini yetersiz bulan Kayseri Barosu, 1 ay avukat ataması yap...
        CMK ücret tarifesini yetersiz bulan Kayseri Barosu, 1 ay avukat ataması yap...
        Yusuf Eren'i öldürüp, 24 yıl hapis alan sanığın cezası onandı
        Yusuf Eren'i öldürüp, 24 yıl hapis alan sanığın cezası onandı
        Milli bataryalar sivil havacılık görevine hazırlanıyor
        Milli bataryalar sivil havacılık görevine hazırlanıyor
        Kayseri'de arızalanan askeri uçak, zorunlu iniş yaptı
        Kayseri'de arızalanan askeri uçak, zorunlu iniş yaptı
        Kamyonla geri manevra yaparken 12 yaşındaki çocuğunu ezdi
        Kamyonla geri manevra yaparken 12 yaşındaki çocuğunu ezdi
        Kayseri'de geri manevra yapan tırla duvar arasına sıkışan çocuk hayatını ka...
        Kayseri'de geri manevra yapan tırla duvar arasına sıkışan çocuk hayatını ka...