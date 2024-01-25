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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent merkezinde yeni yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:56
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent merkezinde yeni yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşım konforunu arttırarak sürücülere daha güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı tanıyacak yatırımlarını sürdüren belediye, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol çalışması yapıyor.

        Bu kapsamda, Karpuzatan Caddesi ile bir alışveriş merkezini birbirine bağlayan 1100 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yeni yol yapımıyla 5 milyon 250 bin liralık yatırım gerçekleşecek.

        ​​​​​​​Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 bin 500 ton sıcak asfaltın kullanılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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