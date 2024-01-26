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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:06
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yarıyıl tatilini en verimli şekilde geçirmeleri için belediye bünyesinde faaliyet gösteren Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda düzenlenen etkinlikler ilgi görüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen kütüphane görevlisi Özben Topçu, yarıyıl tatilinin dolu dolu geçtiğini bildirdi.

        7 yaşındaki Yüsra Neşe Ay ise çocuk kütüphanesini çok sevdiğini kaydetti.

        Her gün kütüphaneye geldiğini söyleyen Ay, "Burayı çok seviyorum. Tatilde buradayım. Bugün kardeşlerimle geldim. Biraz eğlenelim diye. İnşallah her gün buraya gelirim." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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