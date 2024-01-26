Kayseri'de aranan 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Y.S, F.A, M.Ö. ve O.B. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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