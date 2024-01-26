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        Kayseri'de aranan 4 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:30
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        Kayseri'de aranan 4 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, Y.S, F.A, M.Ö. ve O.B. yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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