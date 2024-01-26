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        Kayseri'deki yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de, işsiz kişilere para karşılığı açtırdıkları banka hesaplarını ve telefon hatlarını yasa dışı bahislerde kullanarak 223 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 22:31 Güncelleme: 26.01.2024 - 22:31
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        Kayseri'deki yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de, işsiz kişilere para karşılığı açtırdıkları banka hesaplarını ve telefon hatlarını yasa dışı bahislerde kullanarak 223 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, belirli bir ücret karşılığı anlaştıkları işsiz kişilere banka hesabı açtırıp, telefon hattı çıkarttırarak bunları yasa dışı bahislerde kullandıkları ileri sürülen 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.

        Polis 5 ay süren teknik takipli çalışmalar sonucunda son 9 ayda yaklaşık 223 milyon lira haksız kazanç sağlandığını belirlediği şüphelileri yakalamak için 24 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 27 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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