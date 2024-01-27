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        Kayseri'de 5 firari hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 firari hükümlü ve 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:20
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        Kayseri'de 5 firari hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 firari hükümlü ve 4 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 9 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Hükümlü ve zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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