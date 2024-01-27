Kayseri'de özel bireyler çikolata topları hazırladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel bireyler, öğretmenleriyle mutfakta çikolata topları yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel bireyler, öğretmenleriyle mutfakta çikolata topları yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez, eğitim ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik muhtelif atölye faaliyetleriyle öz becerilerinin gelişmesine ve rahatlamasına katkı sunuyor.
Bu kapsamda, özel bireyler öğretmenleriyle birlikte mutfakta çikolata topları yaptı.
Mutfakta keyifli zamanlar geçiren özel bireyler, bağımsız bir şekilde mutfakta hareket etmeyi eğlenerek öğrendi.
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