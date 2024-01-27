Başkan Büyükkılıç, oda başkanı ve yönetimini makamında ağırladı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve yönetimini misafir etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve yönetimini misafir etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydemir ve yönetimi, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında kentin gastronomi alanındaki hedefleriyle ilgili bilgi alan Büyükkılıç, daha sonra oda yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda yönetimine teşekkür etti.

Büyükkılıç, "Kayseri'nin her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da kendini geliştiren ve adından söz ettiren bir şehir olarak ün kazanmaya devam etmesi yönünde gayretlerimiz sürecektir. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Aydemir ise gastronomi alanındaki çalışmaları ve önemli katkılarından dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.