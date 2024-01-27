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        Başkan Büyükkılıç, oda başkanı ve yönetimini makamında ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve yönetimini misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:46
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        Başkan Büyükkılıç, oda başkanı ve yönetimini makamında ağırladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve yönetimini misafir etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydemir ve yönetimi, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

        Ziyaret sırasında kentin gastronomi alanındaki hedefleriyle ilgili bilgi alan Büyükkılıç, daha sonra oda yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda yönetimine teşekkür etti.

        Büyükkılıç, "Kayseri'nin her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da kendini geliştiren ve adından söz ettiren bir şehir olarak ün kazanmaya devam etmesi yönünde gayretlerimiz sürecektir. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Aydemir ise gastronomi alanındaki çalışmaları ve önemli katkılarından dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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