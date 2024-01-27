Kayserispor'dan teknik direktör Recep Uçar'a teşekkür mesajı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, yollarını ayırdığı teknik direktör Recep Uçar için teşekkür mesajı yayımladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, yollarını ayırdığı teknik direktör Recep Uçar için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Recep Uçar" başlığıyla yapılan paylaşımda, teknik direktör Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kulüp Başkanı Ali Çamlı ile yönetim kurulu üyeleri de kulübe verdiği emeklerden dolayı Uçar ve ekibine teşekkür etti.
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