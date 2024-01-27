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        Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz'la 2,5 yıllığına anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 20:26 Güncelleme: 27.01.2024 - 20:39
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        Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz'la 2,5 yıllığına anlaştı
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        Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

        Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yapılan paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Yılmaz ile 2,5 yıllık anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

        Paylaşımda, anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

        Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak sezona başlayan Burak Yılmaz, Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından kısa süreliğine siyah-beyazlı takımın başında yer almıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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