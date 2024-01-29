Büyükkılıç, Erciyes'te kayakseverlerle bir araya geldi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverlerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarıyıl tatilinde ilgi odağı olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak tutkunları ile buluşan Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistlerle sohbet etti.

Kayak malzemesi kiralayan ve satan esnafı da ziyaret eden Büyükkılıç, kayak merkezine gelen çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

Burada konuşan Büyükkılıç, 4 mevsime yayacak şekilde Erciyes'i tanıtacak çalışmaları sürdürdüklerini, geleceğin kayak sporcularını yetiştirdiklerini belirtti.

2 bin çocuğa sömestr tatilinde kayak öğrettiklerini aktaran Büyükkılıç, "Her biri pırıl pırıl, cıvıl cıvıl. Bizleri seven, güvenen ve bu hizmeti vermemize destek olan velilerimize, kayak öğrettikleri için eğitmenlerimize, Spor AŞ'mize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin yanı sıra çevre illerden merkeze gelen kayakseverler de Erciyes'i çok sevdiklerini ve sık sık geldiklerini kaydetti.