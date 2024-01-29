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        Kayseri'de dolandırıcılıktan aranan firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı

        Kayseri'de dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, evinde saklandığı bazada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:37
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        Kayseri'de dolandırıcılıktan aranan firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı
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        Kayseri'de dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, evinde saklandığı bazada yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde 20 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'nin (32) evinde saklandığını tespit etti.

        Eve düzenlenen operasyonda bazada saklanırken yakalanan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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