Büyükşehirin tatil şenliği dolu dolu geçti Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ tarafından yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlenen tatil şenliği dolu dolu geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ tarafından yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlenen tatil şenliği dolu dolu geçti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir alışveriş merkezinde saat 10.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilen tatil şenliğinde yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, sosis balon gösterimi ve sürpriz hediyeler gibi renkli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şenlikteki etkinliklerde eğlenen minikler, şenliği çok sevdiklerini belirtirken veliler ise yarıyıl tatilinde böyle bir etkinlik hazırladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

KAYMEK'te eğitmen olarak görev yapan Esra Berbero, tatil şenliğinde hem çocukların hem de velilerin eğlendiğini belirtti.