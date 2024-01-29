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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 18:06 Güncelleme: 29.01.2024 - 18:06
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnerTürk Enerji﻿

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Cardoso, Morte

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

        Gol: Dk. 31 Larsson (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kart: Dk. 43 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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