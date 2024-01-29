Stat:RHGEnerTürk Enerji﻿

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Cardoso, Morte

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

Gol: Dk. 31 Larsson (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 43 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor)

KAYSERİ

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