Erciyes Kayak Okulu geleceğin kayakçılarını yetiştiriyor Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük kayak okulu Erciyes Kayak Okulu'nu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük kayak okulu Erciyes Kayak Okulu'nu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, burada konuşan Büyükkılıç, geleceğin kayakçılarını yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Erciyes Kayak Okulu'na çok yoğun bir talep olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, "Kapasitemiz 180, talep çok yoğun. Burada ekiplerimiz, hocalarımız fedakarca çalışıyorlar. Onları bir ağabey, abla şefkatiyle bağrına basıyor ve onları giydiriyorlar, hazırlıyorlar sonrasında da aynı şekilde kıyafetlerini iade ederek gerekli hizmetleri veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Spor AŞ'nin kayak okulunda 7-15 yaş hafta sonu, 16 yaş ve üzeri için hem hafta sonu hem de hafta içi kayak ve snowboard kursu hizmeti veriliyor.

Erciyes Kayak Okulu'nda, servis, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baton, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği dahil olan kurs ücretleri şu şekilde belirlendi:

"2 günlük öğrenci kurs ücreti 600 TL, 1 günlük yetişkin kurs ücreti 750 TL, 1 saatlik özel ders ücreti 800 TL."

Erciyes Kayak Okulu kayıtları www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden yalnızca online olarak geçekleşirken, kurs ile ilgili detaylı bilgiye 0 532 479 10 38 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.