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        Başkan Büyükkılıç'tan şehit ailesine ziyaret

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:51
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        Başkan Büyükkılıç'tan şehit ailesine ziyaret
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 2018 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan Eraslan'ın, Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.

        Büyükkılıç, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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