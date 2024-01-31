Başkan Büyükkılıç'tan şehit ailesine ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 2018 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan Eraslan'ın, Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.

Büyükkılıç, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.