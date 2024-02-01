Büyükkılıç, yeni projelerinden bazılarını tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, farklı alanlarda yapacağı yeni projelerini tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Ticaret Odasının (KTO) ocak ayı meclis toplantısına katılan Büyükkılıç, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, yeni dönemde şehri kalkındırma amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projelerin bazılarını anlatarak havaalanı yeni terminal binasının ise yakında hizmete sunulacağını ifade etti.

Büyükkılıç, 418 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"5 yıla sığdırmaya çalıştığımız, daha önce 150 proje dedik, 150. yıldan kaynaklı bir yaklaşım içerisinde fakat 418 proje oldu. Sırf 153 tane 2023 yılında yaptığımız büyük projelerimiz var, merkeziyle taşrasıyla, Allah’a şükürler olsun. Amacımız insanların doğduğu ve doyduğu yerde üretmesini sağlamak, istihdama vesile olmak. Özellikle pandemi ve deprem sonrası buna çok daha fazla ihtiyaç olduğunu hep beraber gözlemledik."

Büyükkılıç, Kayseri belediyeciliği modelinin her kesim tarafından takdir edildiğini ifade ederek, 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran belediye olduklarını dile getirdi.

Bazı önemli projelerini açıklayan Büyükkılıç, ulaşım konusunda Kartal Kavşağı'nda yapılacak çalışmaları ve yeni tramvay hattı olan 'Erkilet Tramvay Hattı' projesini, tarım alanında da 'Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni yapacaklarını anlattı.

Büyükkılıç, 'Akıllı Şehir Daire Başkanlığı'nı kuracaklarını ifade ederek, gençlik oyunları yapacaklarını ve sosyal zenginlik sağlayacaklarını ifade etti.

'OSB-Erenköy Bulvarı Yeni Yol' projesini de hayata geçireceklerini belirten Büyükkılıç, 'Afet Eğitim Merkezi' kuracaklarını dile getirdi.

Büyükkılıç, ticaret dünyasının heyecanla beklediği 'Lojistik Merkezi' projesinin hazır olduğunu kaydederek, hizmet odaklı şehre yakışır bir projeyi hayata geçireceklerini anlattı.

Çevreci belediye ve sıfır atık vizyonundan yola çıkarak geçici depolama sorununu ortadan kaldırmak üzere kurutma yakma tesisi planladıklarını belirten Büyükkılıç, ulaşımda da RES projesi ile rüzgar enerjisini hayata geçiren belediye olacaklarını kaydetti.

Büyükkılıç, yağmur suyu hasadı konusunda basit bir yöntemle değişiklik yaparak yeni bir projeyi hayata geçireceklerini, yağmur sularının kanalizasyonuna gitmemesini, şehre katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

Alzheimer merkezi konusunda da gereli çalışmaların hayata geçirileceğini dile getiren Büyükkılıç, şehrin batısında bir spor köyü oluşturacaklarını ifade etti.

Büyükkılıç şehre katkı sağlayacak olan 'Karavan Park'ı hem Erciyes Dağı'nda hem de Sarımsaklı Barajı çevresinde hayata geçirecekleri anlatarak, Bilişim Akademisi projesini de gençlere ücretsiz sunacaklarını dile getirdi.

Tüm projeleri saymadıklarını, diğer ilçe belediye başkan adaylarının belli olması ile lansman yapıp, tüm projeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.