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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 3 müjde

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:15 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:19
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 3 müjde
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyük Bürüngüz Camii'nde namaz kılan Büyükkılıç, çıkışta vatandaşlarla bir araya geldi.

        Su faturalarında yüzde 20 indirime gideceklerini belirten Büyükkılıç, "Zaten sabitlemiştik, şimdi de indirim yapıyoruz. 500 milyon TL daha gitti, bu insanlara feda olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        Havalimanı yeni terminal binasının 2 yıl önce temelinin atıldığını hatırlatan Büyükkılıç, 3 Şubat saat 23.00'ten itibaren buranın hizmete gireceğini bildirdi.

        Kayserispor'un kentin bir markası olduğunu da belirten Büyükkılıç, "Allah'ın izniyle salı günü transfer tahtası da açılıyor." ifadelerini kullandı.

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