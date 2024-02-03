Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği temsilcileriyle buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, temsilcilerle istişare toplantısı yaptı.
Kayseri için çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.
Toplantıda, temsilcilerin talep ve önerileri dinlendi.
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